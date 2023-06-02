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رئيس وزراء "صلى" من أجل فوز أردوغان في الانتخابات... من هو؟

Lebanon 24
02-06-2023 | 05:55
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صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأنه كان "يصلي" من أجل فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية.

جاء ذلك في حوار لأوربان لراديو Kossuth، اليوم الجمعة، حيث تابع أن فوز أردوغان في الانتخابات يبعث على الارتياح الشديد، وقال: "لم أبتهج فقط لانتصار الرئيس التركي، بل صليت من أجله بقوة وكثيرا. لو لم يفز لكان ذلك بمثابة مأساة".
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وبحسب أوربان، فإنه إذا كان قد فاز "رجل جورج سوروس" بالانتخابات الرئاسية في تركيا، فإن ذلك سيعني زيادة في تدفق المهاجرين إلى أوروبا بمقدار مليونين أو ثلاثة ملايين دفعة واحدة، كما سيعقد ذلك عبور النفط الروسي إلى أوروبا، إلى هنغاريا وصربيا. (روسيا اليوم)
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