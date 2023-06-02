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عربي-دولي

هل سيتم اعتقال بوتين في جنوب إفريقيا إذا حضر قمة بريكس؟

Lebanon 24
02-06-2023 | 05:55
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أكد وزراء خارجية مجموعة بريكس يوم الخميس على تطلع التكتل لمنافسة القوى الغربية، لكن محادثاتهم في جنوب إفريقيا خيمت عليها أسئلة بشأن احتمالات اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا حضر قمة المجموعة المؤلفة من خمس دول في آب.
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وقالت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إنها تدرس الخيارات القانونية في مسألة مذكرة اعتقال بوتين الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق باتهامات بارتكابه جرائم حرب في حال حضوره قمة جوهانسبرغ المزمعة.

ونظرياً، بصفتها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، يتعين على جنوب إفريقيا تنفيذ اعتقال بوتين إذا دخل أراضيها، لكن البلدين يقيمان علاقات وثيقة. وواجهت باندور وابلاً من الأسئلة عن هذا الأمر بعد وصولها لخوض الجولة الأولى من المحادثات مع ممثلين من روسيا والصين والهند والبرازيل.

وقالت باندور "الجواب هو أن الرئيس (سيريل رامابوسا) سيوضح الموقف النهائي لجنوب إفريقيا. وواقع الحال أنه تم توجيه دعوة إلى جميع رؤساء دول (بريكس)".

وفي وقت لاحق بمؤتمر صحفي، تجنب الوزراء الإجابة على عدد كبير من الأسئلة عن قضية بوتين.

وترفض بريتوريا إدانة موسكو منذ بدء الحرب على أوكرانيا، مؤكدة أنها تتخذ موقفا محايدا وتفضل الحوار لحل الأزمة، وهو ما يثير القلق على الساحة الدولية.
في نيسان قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين تضع جنوب إفريقيا "في موقع صعب". 

وهذا الأسبوع منحت حكومة جنوب إفريقيا حصانة دبلوماسية للمسؤولين الذين حضروا قمة بريكس قائلة إنه إجراء اعتيادي لتنظيم المؤتمرات الدولية. (DW)

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