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عربي-دولي

بلينكن: واشنطن متمسكة بحماية كل شبر من أراضي دول الناتو

Lebanon 24
02-06-2023 | 05:59
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن الزمن أثبت أن حرب روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجي، مشيرا إلى أن موسكو ستعاني من التداعيات.

وذكر بلينكن، الذي كان يتحدث أمام وسائل الإعلام في مدينة هلسنكي الفنلندية: "حاولنا منع حصول حرب أوكرانيا دون جدوى".
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وأضاف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقل إلى سياسة الرعب والتخويف وأجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم"، مبرزا  "عملنا على دعم أوكرانيا وتعزيز دول الناتو بعد اندلاع الحرب".

وشدد بلينكن أن واشنطن "متمسكة بحماية كل شبر من أراضي دول الناتو"، مشيرا إلى أن بوتين "فشل بإضعاف هذا الحلف".
 
وتابع: "الناتو يعمل على تعزيز الدفاع والأمن، وباب التحالف سيبقى مفتوحا للشركاء الجدد".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي: "فرضنا عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وهذه الأخيرة هي أضعف اليوم مما كانت عليه قبل حربها على أوكرانيا".

وأردف قائلا: "نسعى لإيقاف الحرب الروسية على أوكرانيا". (سكاي نيوز عربية)
 
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