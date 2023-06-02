بلينكن: واشنطن متمسكة بحماية كل شبر من أراضي دول الناتو

Advertisement

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن الزمن أثبت أن حرب روسيا على أوكرانيا خطأ استراتيجي، مشيرا إلى أن موسكو ستعاني من التداعيات.وذكر بلينكن، الذي كان يتحدث أمام وسائل الإعلام في مدينة هلسنكي الفنلندية: "حاولنا منع حصول حرب أوكرانيا دون جدوى".وأضاف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقل إلى سياسة الرعب والتخويف وأجبر مئات الآلاف على مغادرة منازلهم"، مبرزا "عملنا على دعم أوكرانيا وتعزيز دول الناتو بعد اندلاع الحرب".وشدد بلينكن أن واشنطن "متمسكة بحماية كل شبر من أراضي دول الناتو"، مشيرا إلى أن بوتين "فشل بإضعاف هذا الحلف".