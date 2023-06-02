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وزير الدفاع البريطاني: أوكرانيا يُمكنها إحتلال القرم هذا العام

Lebanon 24
02-06-2023 | 06:50
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أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن وزير دفاع بريطانيا بن والاس يعتقد أن القوات الأوكرانية ستتمكن من الاستيلاء على القرم هذا العام إذا استنفدت روسيا قدراتها العسكرية.

وقالت الصحيفة: "على عكس رأي المسؤولين الآخرين في الناتو، يؤكد والاس على وجود احتمال حقيقي بأن تتمكن أوكرانيا من استعادة شبه جزيرة القرم بنجاح ... هذا العام، عندما ينتهي احتياطي المعدات اللازمة لدى القوات الروسية". (روسيا اليوم)
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