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عربي-دولي

خلال حفل زفاف الأمير الحسين... ماذا دار بين زوجة بايدن ووالدة العروس؟ (صور)

Lebanon 24
02-06-2023 | 07:01
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لفتت لقطة مثيرة الأنظار وسط زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورجوة آل سيف، الذي تحدث عنه العالم أجمع.

وتمثلت اللقطة في حديث دار بين والدة رجوة آل سيف وزوجة الرئيس الأميركي جو بايدن التي حضرت الحفل.
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وويبدو أنّ جيل بايدن أبدت إعجابها بفستان والدة العروس رجوة آل سيف خلال حفل الزفاف.

وتفاعل نشطاء مع لقاء أم رجوة وجيل بايدن، مرجحين أن زوجة بايدن أخبرت والدة رجوة أن الفستانين من اللون عينه. (العربية)
 
 

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