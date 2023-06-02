خبر سارّ من منظمة الصحة العالمية يتعلّق بفيروس خطير... ماذا قالت بشأنه؟

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أعلنت تنزانيا اليوم انتهاء تفشي فيروس ماربورغ المميت، بحسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية "عن منظمة الصحة العالمية.وسُجّلت تسع حالات، ثمان منها مؤكدة وواحدة محتملة، وست حالات وفاة جراء تفشي الحمى النزفية التي أُعلن عنها أول مرة أواخر آذار، بحسب بيان منظمة الصحة.وينتقل فيروس ماربورغ إلى الإنسان من طريق خفافيش الفاكهة ويتفشى بين البشر عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمصابين أو بالأسطح والمواد. (الوكالة الوطنية)