Advertisement

صحة

خبر سارّ من منظمة الصحة العالمية يتعلّق بفيروس خطير... ماذا قالت بشأنه؟

Lebanon 24
02-06-2023 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1073453-638213127124929782.png
Doc-P-1073453-638213127124929782.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت تنزانيا اليوم انتهاء تفشي  فيروس ماربورغ المميت، بحسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية "عن منظمة الصحة العالمية.

وسُجّلت تسع حالات، ثمان منها مؤكدة وواحدة محتملة، وست حالات وفاة جراء تفشي الحمى النزفية التي أُعلن عنها أول مرة أواخر آذار، بحسب بيان منظمة الصحة.
Advertisement

وينتقل فيروس ماربورغ إلى الإنسان من طريق خفافيش الفاكهة ويتفشى بين البشر عبر الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمصابين أو بالأسطح والمواد. (الوكالة الوطنية)

عربي-دولي

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:24 | 2023-06-02
10:00 | 2023-06-02
09:55 | 2023-06-02
09:35 | 2023-06-02
09:00 | 2023-06-02
08:41 | 2023-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website