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عربي-دولي

رسالة من إيران إلى مصر.. هذا مضمونها

Lebanon 24
02-06-2023 | 08:19
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده ترحب بأي مبادرة تهدف إلى استعادة علاقاتها مع مصر بما يتفق مع مصالح الجانبين.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إيريب" إن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد قام، خلال زيارته لإيران في أواخر مايو، بإطلاع المسؤولين الإيرانيين على محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول استعادة العلاقات بين إيران ومصر.
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وذكر كبير الدبلوماسيين الإيرانيين أنه لا توجد مشكلة بين طهران والقاهرة، مضيفا أن مواقف الرئيس المصري حيال التطورات الإقليمية في السنوات الأخيرة، وخاصة في ما يتعلق بمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية والقضية السورية، كانت "منطقية وصحيحة".

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال لقائه سلطان عمان في طهران يوم الاثنين إن بلاده ترحب باستئناف العلاقات الثنائية مع مصر وليست لديها مشكلة في هذا الصدد، وفقا لما ذكره موقعه الرسمي على الإنترنت. (روسيا اليوم) 
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