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عربي-دولي

ما هو الجسم الغريب الذي يدور حول الأرض؟

Lebanon 24
02-06-2023 | 08:22
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أشار علماء تابعون لمعهد علوم الفضاء في ولاية كولورادو الأميركية إلى وجود جزء ثانٍ للقمر يدور حول الأرض ولكنه مرتبط بالجاذبية بالشمس.

وانفصل هذا الجزء منذ آلاف السنوات. ويعكف العلماء حاليا على دراسة هذا الجزء المنفصل وتأثيره على الأرض، بعد أكثر من نصف قرن من الجدل.
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ربما لنا قمران أو أكثر، هذا ما توصلت إليه دراسة جديدة لمعهد علوم الفضاء في ولاية كولورادو الأميركية حول جزء تائه من القمر يدور حول كوكب الأرض، اسمه " كومو أوليوا"، وانفصل عن القمر قبل زمن طويل، لذا أطلق عليه "شبه قمر".
وتم رصده في عام 2016 من قبل خبراء باستخدام تلسكوب بان ستارز، فوق بركان هاليكالا في هاواي. وقتها لم يستقر العلماء حول تحديد طبيعته بسبب كثرة التصادمات الشديدة بين الصخور والكويكبات والنيازك.
يعتقد الخبراء أن الرفيق الكوني القديم كان في محيط الأرض منذ 100 عام، قبل الميلاد وسوف يدور حول كوكبنا لمدة 1500 عام أخرى على الأقل.
واكتشف العلماء أن "شبه قمر" المكتشف حديثا يدور حول الأرض ولكنه مرتبط بالجاذبية بالشمس. بقوة أكثر من ارتباطه بالأرض.

ويسعى العلماء في الأبحاث المقبلة إلى دراسة الحفر الموجودة على سطح القمر لمعرفة أي منها يمكن أن يكون منشأ هذا الكويكب. في حين يطالب علماء بدراسة "كامو أوليو" عبر إرسال الأقمار الاصطناعية له. (سكاي نيوز)
 

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