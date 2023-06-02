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عربي-دولي

حفل تنصيب أردوغان.. من ستشمل قائمة المشاركين؟

Lebanon 24
02-06-2023 | 08:41
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سيحضر ما لا يقل عن 20 رئيس دولة و45 وزيرا مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة السبت 3 حزيران، حسبما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر تركي.
 
وقال المصدر: "نتوقع أن يحضر 20 رئيس دولة و 45 وزيرا من دول مختلفة حفل تنصيب الرئيس أردوغان. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما سيحضر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ".
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وسيمثل روسيا في الحفل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

وبحسب المصدر، فإن الزعيم التركي لديه برنامج حافل يوم السبت، يتضمن زيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك، وأداء اليمين، وكذلك الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة. (روسيا اليوم) 
 
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