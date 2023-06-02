اقتصاد أميركا يفوق التوقعات ويضيف 339 ألف وظيفة

تفوق الاقتصاد الأميركي على التوقعات، وأضاف في أيار الماضي 339 ألف وظيفة جديدة، فيما كانت التوقعات 180 ألف وظيفة فقط.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة، الجمعة، أن معدل البطالة في أميركا ارتفع إلى 3.7 بالمئة، عند أعلى مستوياته في 6 أشهر، فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى بقائه عند نفس مستواه في نيسان البالغ 3.4 بالمئة في نيسان. (سكاي نيوز)

Advertisement