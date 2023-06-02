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إعتقال حليف عمران خان فور الإفراج عنه

Lebanon 24
02-06-2023 | 10:45
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بمجرد إفراج محكمة لاهور الجزئية عن رئيس حزب "حركة الإنصاف" المعارض شودري برويز إلهي، المعتقل منذ يوم أمس الخميس، حتى تم القبض عليه مرة أخرى على الفور.

أفادت بذلك صحيفة Doon، حيث تابعت أن المحكمة أمرت بالإفراج عن إلهي، معلنة أن اعتقاله لا أساس له، وجاء في حكم المحكمة أن "التحقيق مع إلهي يجب أن يستمر، ولا يستند اعتقاله إلى سند قانوني، ويجب أن يخضع للإفراج الفوري، إلا أنه من الممكن اعتقاله إذا كان مطلوبا في تحقيق جنائي آخر".
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وعند مغادرة مبنى مجمع المحاكم، أعيد اعتقال السياسي من قبل الشرطة، ولم يتم الإبلاغ بعد عن أسباب اعتقاله الجديد.

وقد أدان رئيس الوزراء الباكستاني السابق، وزعيم "حركة الإنصاف" عمران خان اعتقال إلهي، وكتب على موقع "تويتر": "أدين بشدة اعتقال برويز إلهي بتهم تافهة تماما. كما أن الطريقة التي اعتقل ويعامل بها هي أيضا مخزية ومستهجنة". (روسيا اليوم)
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