حادثة مروّعة داخل مدرسة... تلميذان حاولا إحراق مديرهما

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أوقف الأمن في تونس، تلميذين حاول أحدهما إضرام النار في جسده وفي جسد مدير مدرسة إعدادية في القيروان بعد سكب البنزين على نفسه وعلى المدير.وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقيروان بإيقاف تلميذين أحدهما من مواليد 2007 والآخر من مواليد 2006 يدرسان بالمدرسة الإعدادية بيت الحكمة بالمنصورة بعد ما عمد أحدهم إلى سكب البنزين على مدير المعهد وحاول إضرام النار فيه بمشاركة زميله.وأفادت إذاعة "صبرة أف أم" بأن تدخل القيم العام بالمعهد المذكور حال دون وقوع الحادثة.كما تجدر الإشارة إلى أن أسباب إقدامه على ذلك تعود إلى صدور قرار طرده نهائيا من كافة المعاهد بسبب قيامه بأعمال عنف داخل المؤسسة التربوية. (روسيا اليوم)