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عربي-دولي

ما هو شرط واشنطن للابقاء على معاهدة ستارت؟

Lebanon 24
02-06-2023 | 11:30
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أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، اليوم، أن الولايات المتحدة مستعدة للإبقاء على الحد المتفق عليه للرؤوس الحربية النووية بموجب معاهدة تعود إلى فترة الحرب الباردة طالما فعلت روسيا ذلك، كما أنها مستعدة للتفاوض بشأن معاهدات جديدة مع موسكو وبكين.
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وقال ساليفان: "نحن على استعداد للالتزام بالحدود الوسطى طالما فعلت روسيا ذلك"، في إشارة إلى سقف الرؤوس الحربية المحدد في معاهدة ستارت الجديدة.

كما دعا موسكو إلى الدخول في محادثات لتبني معاهدة جديدة تحل محلّ معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي في 2026، وقال: "نحن مستعدون أيضاً لإشراك الصين من دون شروط مسبقة".
المصدر: العربية نت
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