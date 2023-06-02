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إقتصاد

بيانات الوظائف الأميركية تسجل ارتفاعا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-06-2023 | 11:45
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استهلت مؤشرات الأسهم الأميركية، تداولات الجمعة، على ارتفاع بعد أن أظهرت بيانات تقلصا في نمو الأجور في مايو، مما عزز الرهانات على أن الفيدرالي الأميركي، لن يرفع الفائدة هذا الشهر، كما تعززت معنويات المستثمرين بعد تجنب البلاد التخلف عن سداد ديونها.
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وأظهرت بيانات وزارة العمل أن معدل البطالة في أميركا ارتفع إلى 3.7 بالمئة، عند أعلى مستوياته في 6 أشهر، فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى بقائه عند نفس مستواه في أبريل البالغ 3.4 بالمئة في أبريل.

وبالنسبة لمتوسط الأجور في الساعة، فقد ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.3 بالمئة، في مايو، فيما كانت التوقعات أن يرتفع بنفس معدل أبريل البالغ 0.4 بالمئة في أبريل.

أرقام سوق العمل التي ظهرت اليوم، أعطت إشارات متضاربة، حيث تباطأت زيادة متوسط الأجور، كما قفز معدل البطالة، ما يعطي مسؤولي الفيدرالي الأميركي مزيدا من الأسباب لإيقاف زيادات الفائدة مؤقتا.

لكن في المقابل جاءت الزيادة في الوظائف الجديدة أعلى كثيرا من التوقعات، في إشارة إلى أن سوق العمل لا زالت تتمتع بمرونة قوية، رغم تشديد السياسة النقدية.

وعقب بيانات الوظائف، تغيرت توقعات الأسواق حول مستقبل الفائدة، على مؤشر CME FedWatch، فقبل صدور البيانات، كانت التوقعات بنسبة 75 بالمئة أن الفيدرالي سيثبت الفائدة، لكن بعد صدورها، تراجعت هذه النسبة إلى 65 بالمئة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 541.40 نقطة أو 1.64 بالمئة إلى 33,602.97 نقطة ، بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 56.35 نقطة أو 1.36 بالمئة ليبلغ 4,277.87 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 140.08 نقطة أو 1.07 بالمئة إلى 13,240.08 نقطة.(سكاي نيوز عربية) 

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