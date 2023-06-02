رسالة عاجلة من إبنة الرجل الثاني في عهد معمر القذافي.. ماذا طلبت؟

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ناشدت ابنة رئيس جهاز المخابرات الليبية في عهد الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عبد الله السنوسي، الليبيين السماح لوالدها بحضور جنازة شقيقها أمحمد الذي قتل قبل أيام في سبها.ودعت في مقطع فيديو، الشعب الليبي لمساعدتها في أن يحضر والدها جنازة شقيقها، وقالت: "أرجوكم أرجوكم أرجوكم يا ليبيين إنكم تساعدونا في حضور الوالد لجنازة ابنه".وأشارت إلى أن والدها اعتقل عندما كان شقيقها أمحمد يبلغ من العمر 10 سنوات وخلال هذه المدة لم يلتقيا إلا مرتين أو ثلاث مرات فقط، وتابعت: "يحق للسجناء أن يحضروا جنازة أقاربهم، فما بالك إذا كان المتوفى ابن السجين".