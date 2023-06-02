على هامش اجتماع "أصدقاء بريكس".. عبدالله بن زايد التقى عبداللهيان

إلتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، اليوم، حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران، وذلك على هامش اجتماع "أصدقاء بريكس" في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

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وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأنه تم خلال اللقاء بحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام وتعزيز التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة.



وتبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الإيراني وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية بناء جسور التواصل الإيجابي والتعاون المثمر مع دول المنطقة وترسيخ مفاهيم حسن الجوار بما يسهم في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.