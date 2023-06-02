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عربي-دولي

هل زار مدير "الاستخبارات المركزية" الأميركية الصين خلال الشهر الماضي؟

Lebanon 24
02-06-2023 | 13:15
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أكد مسؤول في الإدارة الأميركية، الجمعة، ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" بشأن زيارة غير معلنة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، إلى الصين، الشهر الماضي.

وكانت الصحيفة كشفت أن بيرنز، وهو دبلوماسي كبير كُلّف في كثير من الأحيان بمهام خارجية حساسة، سافر إلى الصين لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك.
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وتعد هذه  أول رحلة لبيرنز إلى الصين منذ أن أصبح رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وتأتي الزيارة، وهي أكبر زيارة يقوم بها مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الصين، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن من أجل اتصالات رفيعة المستوى مع بكين لمحاولة تحقيق الاستقرار في العلاقة بينهما.

وامتنع البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن التعليق على تقرير الصحيفة لدى نشره.


وتأتي هذه الأحداث في وقت يرتفع فيه منسوب التوتر بين بكين وواشنطن على خلفية قضايا عدة، مثل تايوان وتحليق منطاد صيني فوق الأراضي الأميركية، مطلع العام الحالي.(الحرة) 

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