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عربي-دولي

حدث تاريخي... شاهدوا البث المباشر لأول مرة من المريخ

Lebanon 24
02-06-2023 | 13:10
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لم تطأ رجل أي إنسان كوكب المريخ على الإطلاق، على الرغم من الآمال المتواصلة للقيام بذلك في المستقبل القريب.

لكن الآن ولأول مرة، بإمكاننا رؤية كوكب المريخ بشكل مباشر، حيث أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية "ESA" بثا مباشرا على موقع يوتيوب، لسطح الكوكب الأحمر.
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ولم يُشاهد كوكب المريخ سابقا إلا من خلال لقطات أو صور تنشر بعد عدة أيام من التقاطها. 

ويأتي البث المباشر في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق مهمة "مارس إكسبريس" لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد لسطح الكوكب الأحمر.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الخبراء أمضوا عدة أسابيع في تطوير أدوات تسمح ببث الصور من كاميرا المسبار بشكل مباشر ولمدة ساعة كاملة.

وقبل ساعات من إطلاق البث المباشر، ذكر جيمس جودفري، مدير عمليات المركبات الفضائية في وكالة الفضاء الأوروبية: "لم تتم تجربة هذا الأمر من قبل ولكي نكون صادقين، لسنا متأكدين بنسبة 100 في المئة أنه سينجح، لكنني متفائل جدا".

وأضاف: "في العادة، نرى صورا من المريخ ونعلم أنها التقطت قبل أيام".(سكاي نيوز عربية) 
 
 

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