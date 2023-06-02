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عربي-دولي

عاصفة ترابية تغلق موانئ بمصر... اليكم ما حصل

Lebanon 24
02-06-2023 | 14:30
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أسفرت عاصفة ترابية مفاجئة ضربت مصر أمس الخميس عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة، وفق حصيلة أولية غير رسمية.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بإغلاق مرفأين على البحر الأحمر على طول قناة السويس الخميس مع هبوب رياح تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة وأمواج تجاوز ارتفاعها 4 أمتار، وفقا لبيان صادر عن الهيئة المكلفة بالممر البحري الذي تعبر من خلاله 10% من التجارة البحرية العالمية.
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كما أوردت صحف مصرية اليوم الجمعة خبر "سقوط شجرة كبيرة بسبب شدة الرياح على منزل بالمنوفية (شمال)، ووفاة صاحبه (73 عاما) وإصابة نجله".

ولقي شخص آخر (61 عاما) "مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوط جزء من سور بالطابق الثاني أثناء سيره في أحد شوارع مدينة القرين بنطاق محافظة الشرقية (شمال)، بسبب الرياح"، بحسب الصحف المصرية.

كذلك لقيت سيدة (43 عاما) مصرعها في الإسماعيلية (شرقي البلاد)، نتيجة سقوط سور من المنزل الذي تقيم فيه عليها بسبب شدة الرياح.

وأمس الخميس، هبت عاصفة ترابية على مختلف أنحاء مصر، قبل أن ترفع وزارة التنمية المحلية درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات.

وأعلنت الوزارة "سقوط لوحة إعلانية على جسر أكتوبر بالعاصمة القاهرة بسبب الرياح، مما تسبب في تحطم ثلاث سيارات ووفاة أحد المواطنين وإصابة اثنين آخرين"، وفقا للأناضول.

بدورها، أوصت وزارة الصحة المصرية السكان بوضع كمامات والحد من تنقلاتهم.

في الأثناء، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، سلسلة فيديوهات من منطقة قناة السويس للعاصفة الترابية التي ضربت مناطق مختلفة من البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح المثير والأتربة، على أن يكون هناك تحسن في الأحوال الجوية غدا السبت، في تصريح نقله إعلام محلي.(الجزيرة) 
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