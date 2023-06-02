سيدة أميركا الأولى في جولة داخل الجامع الأزهر (صور)

اصطحب رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور سلامة داود، الجمعة، السيدة الأميركية الأولى، دكتور جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في جولة داخل الجامع الأزهر.

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وبدت جيل بايدن في اللقطات وهي تضع غطاء الرأس احتراما للتقاليد الإسلامية.