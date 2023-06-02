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عربي-دولي

سيدة أميركا الأولى في جولة داخل الجامع الأزهر (صور)

Lebanon 24
02-06-2023 | 15:19
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اصطحب رئيس جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور سلامة داود، الجمعة، السيدة الأميركية الأولى، دكتور جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في جولة داخل الجامع الأزهر.
 
 
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وبدت جيل بايدن في اللقطات وهي تضع غطاء الرأس احتراما للتقاليد الإسلامية.
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