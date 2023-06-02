موقع يعرض صوراً سرية لعائلة بايدن... ما علاقة ترامب؟

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في تطور جديد بقضية الكمبيوتر المحمول الخاص بنجل الرئيس الأميركي جو بايدن، أطلقت مجموعة مناصرة للحزب الجمهوري موقعاً إلكترونياً لعرض الصور الخاصة التي تم الحصول عليها من الكمبيوتر المحمول، حيث سيتم إتاحتها للجمهور من خلال موقع ويب جديد تم إطلاقه، الخميس.وقال غاريت زيغلر، مؤسس المنظمة غير الربحية ماركو بولو، لقناة "فوكس نيوز" إن موقع الويب BidenLaptopsMedia.com سيضم ما يقرب من 10000 صورة تمتد من عام 2008 إلى عام 2019، واستغرق العمل عليها شهوراً.وأضاف زيغلر، وهو مساعد سابق في البيت الأبيض أثناء إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عن المحتويات التي تم العثور عليها في الكمبيوتر المحمول: "الشيء الأول الذي نتحدث عنه هو الحقيقة والشفافية، إذا أراد الشعب الأميركي معرفة عائلة بايدن فسوف يتمكن من ذلك، ولن نختار الصور التي تُظهر بايدن بشكل جيد".وأشار زيغلر أيضًا إلى أنه تم تنقيح العديد من الصور التي تحتوي على معلومات خاصة بما في ذلك الصور التي تحتوي على أرقام الضمان الاجتماعي والمعلومات المصرفية وأرقام بطاقات الائتمان.ومن بين العديد من الصور الموجودة على الكمبيوتر المحمول، قدم زيغلر لشبكة "فوكس نيوز" صورتين فاضحتين لهانتر بايدن.وفي إطار تقديم مزيد من المعلومات حول نوع المحتوى الذي يمكن أن يتوقعه المشاهدون على الموقع، أفاد زيغلر أن بعض المحتويات التي لا تحمل قيمة إخبارية لن يتم عرضها على الموقع.وتابع: "هناك على سبيل المثال، لقطات شاشة لألعاب Candy Crush، وهي لقطات ليس لها قيمة إخبارية على الإطلاق".واختتم: "سيكون الموقع إعادة رواية حقيقية تماماً للصور الموجودة على الجهاز".ووعد زيغلر بأنه لن تكون هناك أي صور عارية على الموقع، موضحاً أن الصور ستعرض وفق ترتيب زمني يغطي فترة كبيرة من حياة أسرة بايدن.(العربية)