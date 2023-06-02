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عربي-دولي

رسمياً.. أجاي بانغا رئيساً للبنك الدولي

Lebanon 24
02-06-2023 | 15:30
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تولى الرئيس الجديد للبنك الدولي، الهندي الأميركي، أجاي بانغا، مهامه رسمياً، اليوم، خلفاً لديفيد مالباس الذي انهى بالأمس ولايته على رأس هذه المؤسسة.

وفي رسالة وجهها إلى جميع الموظفين، أكد بانغا رغبته في "ايجاد عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش"، معتبرا أن "تحقيق هذه الطموحات يتطلب أن نتطور ونكون مبدعين ونستخدم مواردنا إلى أقصى درجة ونقيم شراكات جديدة مع المجتمع المدني".
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كما أشاد بسلفه ديفيد مالباس "المدافع الشرس عن البنك الدولي" الذي بفضله "أحرز تقدم كبير في مهماتنا".
وكان بانغا المرشح المعلن الوحيد، الرئيس السابق لمجموعة أنظمة الدفع ماستركارد، انتخب بدون مفاجأة مطلع أيار.
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