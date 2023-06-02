إنفجارات تهز غرب غزة.. مواقع عسكري في قلب الحدث

أفادت "روسيا اليوم"، بوقوع انفجارات في "موقع بدر" التابع للفصائل الفلسطينية، شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مساء اليوم، من دون معرفة الأسباب.



هذا وذكرت وسائل إعلام أن أصوات انفجارات دوت في مواقع فلسطينية في قطاع غزة، حيث هرع الإسعاف وقوات الدفاع المدني إلى الموقع.

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وذكر موقع "عرب 48" أن دوي الانفجارات سمع في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، وكذلك في مدينة سديروت.



أيضاً، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، بوقوع انفجار في موقع للمقاومة غرب مدينة غزة، مشيرا إلى أن الأجهزة المختصة تتابع الحدث.



كما أكدت وزارة الداخلية بغزة أن "الانفجار العرضي الذي وقع في موقع للمقاومة غرب المدينة لم يسفر عن وقوع إصابات".