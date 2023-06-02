أول عربي يترأس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.. تعرّفوا اليه

فاز المدير العام للمركز الوطني للأرصاد لدولة الإمارات عبدالله المندوس، برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد خلال جلسة الانتخابات ضمن أعمال الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية.



وسيباشر المندوس، مهام منصبه الجديد من خلال رئاسة الدورة السابعة والسبعين لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، المقرر عقده في مدينة جنيف خلال يومي 5 و6 حزيران الجاري.

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وأعرب المندوس، عن شكره وتقديره لمجتمع الأرصاد العالمي على ثقتهم في قدرته على قيادة المنظمة، وتنسيق أنشطتها في هذه المرحلة المهمة التي يواجه فيها العالم العديد من التحديات الناتجة عن التغير المناخي.



وأكد أنه يتطلع إلى دعمهم وتعاونهم المستمر من أجل استكمال مسيرة جهود الرؤساء السابقين نحو إنشاء منظومة شاملة للإنذار المبكر لجميع شعوب العالم، وتسريع أنشطة البحث العلمي، وضمان وصول جميع المجتمعات حول العالم إلى بيانات ومعلومات دقيقة حول حالة الطقس والمناخ.



كما أشار إلى أنه سيسعى لتحقيق استراتيجية المنظمة الداعمة للأعضاء، من خلال العمل مع المرافق الوطنية للأرصاد الجوية وتوحيد جهودها نحو تعزيز قدرات الدول على مواجهة المخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ، ورفع مستوى تقديم الخدمات، ودعم تبادل المعرفة وبناء القدرات بين جميع الدول الأعضاء، إضافة إلى زيادة الوعي بالعمل المتخصص التي تقوم به المنظمة.