Advertisement

عربي-دولي

أول عربي يترأس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.. تعرّفوا اليه

Lebanon 24
02-06-2023 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1073581-638213461689966685.JPG
Doc-P-1073581-638213461689966685.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاز المدير العام للمركز الوطني للأرصاد لدولة الإمارات عبدالله المندوس، برئاسة المنظمة العالمية للأرصاد خلال جلسة الانتخابات ضمن أعمال الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية.

وسيباشر المندوس، مهام منصبه الجديد من خلال رئاسة الدورة السابعة والسبعين لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، المقرر عقده في مدينة جنيف خلال يومي 5 و6 حزيران الجاري.
Advertisement

وأعرب المندوس، عن شكره وتقديره لمجتمع الأرصاد العالمي على ثقتهم في قدرته على قيادة المنظمة، وتنسيق أنشطتها في هذه المرحلة المهمة التي يواجه فيها العالم العديد من التحديات الناتجة عن التغير المناخي.

وأكد أنه يتطلع إلى دعمهم وتعاونهم المستمر من أجل استكمال مسيرة جهود الرؤساء السابقين نحو إنشاء منظومة شاملة للإنذار المبكر لجميع شعوب العالم، وتسريع أنشطة البحث العلمي، وضمان وصول جميع المجتمعات حول العالم إلى بيانات ومعلومات دقيقة حول حالة الطقس والمناخ.

كما أشار إلى أنه سيسعى لتحقيق استراتيجية المنظمة الداعمة للأعضاء، من خلال العمل مع المرافق الوطنية للأرصاد الجوية وتوحيد جهودها نحو تعزيز قدرات الدول على مواجهة المخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ، ورفع مستوى تقديم الخدمات، ودعم تبادل المعرفة وبناء القدرات بين جميع الدول الأعضاء، إضافة إلى زيادة الوعي بالعمل المتخصص التي تقوم به المنظمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2023-06-02
16:27 | 2023-06-02
16:15 | 2023-06-02
16:00 | 2023-06-02
15:45 | 2023-06-02
15:30 | 2023-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website