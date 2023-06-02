تونس تتّجه لإقرار ضرائب على الأغنياء لمواجهة الأزمة المالية



Advertisement وأكد الرئيس سعيد في لقاء له مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وحفظ السلم الأهلي.

ويرفض الرئيس التونسي أي نصائح من صندوق النقد الدولي تحث على البدء بتقليص الدعم ووضع سقف زمني واضح لرفعه تماما خاصة ما تعلق بدعم المحروقات. دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى فرض ضرائب إضافية على الأغنياء بدلا من قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية، في خطوة يقول خبراء في المجال إنها غير كافية لمواجهة الأزمة المالية، مطالبين بأن تبحث الحكومة التونسية عن إجراءات أكثر فاعلية كي لا تضطر للجوء إلى صندوق النقد.وأكد الرئيس سعيد في لقاء له مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وحفظ السلم الأهلي.ويرفض الرئيس التونسي أي نصائح من صندوق النقد الدولي تحث على البدء بتقليص الدعم ووضع سقف زمني واضح لرفعه تماما خاصة ما تعلق بدعم المحروقات.

ويرى الخبراء أن من حق الدولة أن تلجأ إلى زيادة الضرائب على الأغنياء والشركات، لكن عليها بالمقابل أن تبدأ مرحلة جديدة من التقشف الحكومي وأن تحد من الإنفاق في الوزارات والمؤسسات العمومية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي.