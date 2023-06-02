الجمهوريون يخوضون أولى المناظرات الرئاسية في 23 آب

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يتواجه المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2024 في مناظرة أولى تنظم في 23 آب في ولاية ويسكونسن، وفق ما أعلن الحزب.وتطول قائمة المرشحين الساعين الى قطع الطريق على الرئيس السابق دونالد ترامب، وأبرزهم حتى الآن رون ديسانتيس ونيكي هايلي وتيم سكوت.يتوجب على المرشحين أن يفوا بسلسلة معايير (استطلاعات وجمع تبرعات...)، على أن يلتزموا جميعا دعم المرشح الجمهوري الذي يختاره الحزب في نهاية المطاف.وإذا كان عدد المرشحين كبيرا، يمكن تنظيم مناظرة ثانية في 24 آبا أعلنت رئيسة الحزب رونا مكدانييل.والفائز في هذه الانتخابات التمهيدية سيواجه في تشرين الثاني 2024 المرشح الذي يختاره الحزب الديموقراطي، وسيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن.ولم يكن اختيار ميلووكي، أكبر مدن ويسكونسن، لتستضيف هذه المناظرة من باب الصدفة. فهذه الولاية في منطقة البحيرات العظمى عادة ما تشهد منافسة شديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين في كل استحقاق انتخابي. وقد فاز فيها الرئيس الديموقراطي العام 2020 بفارق ضئيل.