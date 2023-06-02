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عربي-دولي

اليوم.. تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا بحضور رؤساء دول ومسؤولين

Lebanon 24
02-06-2023 | 23:05
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يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات قادمة تنتهي في 2028، بعدما تمكن الأسبوع الماضي من الفوز على منافسه كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة بـ .1852 في المئة من الأصوات.
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وسيؤدي أردوغان اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، ثم سيزور ضريح كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية، بحسب رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون.
 
 
واشار فخر الدين ألتون إلى مشاركة قادة أجانب في حفل التنصيب، كما أنه سيكون هناك مائدة عشاء.

زائر غير متوقع

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن الأخير سيحضر حفل تنصيب الرئيس أردوغان السبت، وذلك رغم التوترات التاريخية بين البلدين.

وقال المكتب في بيان إن "أرمينيا تلقت دعوة لحضور حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان"، مضيفا أن "رئيس الوزراء نيكول باشينيان سيتوجه الى أنقرة في الثالث من يونيو لحضور الحفل".

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين أرمينيا وتركيا، وحدودهما المشتركة مغلقة منذ تسعينيات القرن الماضي.

والعلاقات متوترة بين البلدين على خلفية ما تعرض له الأرمن إبان حكم السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، حيث تصف يريفان ما حدث بـ"إبادة".

كذلك فإن هناك خلاف بين البلدين يتعلق بالدعم التركي لأذربيجان فيما يتعلق بأزمة ناغورني كاراباخ.


وتستقبل العاصمة التركية أنقرة السبت، عددا من القادة والزعماء من مختلف دول العالم، بغية حضور مراسم تنصيب الرئيس أردوغان لولاية رئاسية جديدة.

ومن المتوقع حضور 21 رئيس دولة و57 مسؤولا من دول مختلفة حفل التنصيب، وفقما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وسيشارك في مراسم تنصيب أردوغان الرؤوساء الأذربيجاني إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادورو والبلغاري رومين راديف، والغابوني علي بونغو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والجبل الأسود ياكوف كيلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، والكونغو دانيس ساسو.

وسيحضر المراسم أيضا كل من رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار، وشمال مقدونيا ستيفو بينداروفسكي، وأوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورواندا بأول كاغامي، فضلا عن الرؤساء السنغالي ماكي سال، والصومالي حسن شيخ محمود، والتوغولي فاوري إسوزيمنا، والتركمانستاني سيردار بيردي محمدوف، والبنغالي محمد شهاب الدين تشوبو، والغيني مامادي دومبويا.

النتائج الرسمية للانتخابات

وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات، يوم الخميس، النتائج النهائية لجولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد 28 مايو، وحصل فيها أردوغان على 52.18 في المئة من الأصوات، مقابل 47.82 في المئة لمنافسه مرشح المعارضة كليجدار أوغلو.

وحسب رئيس المجلس، أحمد ينر، فإن نسبة المشاركة في جولة الإعادة بلغت 84.15 في المئة، حيث أدلى 54 مليونا و23 ألفا و601 ناخب داخل وخارج البلاد بأصواتهم. (سكاي نيوز)
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