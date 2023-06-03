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عربي-دولي

عصابة للاتجار بالبشر وبيع الاعضاء تنشط في العراق... اليكم ما حصل

Lebanon 24
03-06-2023 | 00:30
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أعلنت السلطات العراقية المختصة ضبط وتفكيك عصابة اختصت بالاتجار بالبشر والتسول وبيع الأعضاء، وذلك بمساعدة نساء يحملن الجنسية السورية.

وأوضح بيان صادر عن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية أنها تلقت تقارير أمنية واستخباراتية تفيد بـ"وجود عصابة مكونة من ثلاث نساء ورجل يقومون باستغلال الأطفال والنساء في تجارة البشر والتسول وبيع أعضائهم".
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ونبه البيان إلى وجود "نساء من الجنسية السورية" يساعدن تلك العصابة في تنفيذ جرائمها.

وتابع البيان: " تم استحصال الموافقات القضائية، وبكمين استخباري محكم تم استدراج المتهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود".

ونوه البيان إلى "عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار  القاضي المختص"، الذي قرر "توقيفهم (العصابة) وفق المادة 6/ أولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات".(الحرة) 

 
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