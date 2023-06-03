فيديو مؤسف من الهند.. عشرات القتلى ومئات الجرحى في حادث تصادم قطارات

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطارات في البلاد إلى 288 قتيلا، وقرابة ألف جريح.





واصطدمت ثلاثة قطارات، أمس الجمعة، في ولاية أوديشا شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤولون وسط مخاوف من أن وجود عالقين تحت العربات.

More than 200 people were killed when two passenger trains collided in Odisha, making it India's deadliest rail accident in over a decade https://t.co/Y6SqouJ1ip pic.twitter.com/qKOnTkqJGm — Reuters (@Reuters) June 3, 2023 Advertisement

وتشير المعلومات إلى أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار ركاب وقطار شحن بالقرب من مدينة بالاسور، حيث كان قطار الركاب متجها من كلكتا إلى تشيناي عندما خرجت عدة عربات منه عن السكة.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانجي: "لدينا أكثر من 288 ضحية، والرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".

بدوره، قال المسؤول المحلي في ولاية أوديشا براديب جينا: "نقل نحو 900 جريح إلى المستشفيات"، مؤكداً أن أعمال الإغاثة مستمرة.

وأضاف: "الأولوية القصوى الآن هي إنقاذ (الركاب) وتقديم دعم صحي للجرحى".



وقال أميتاب شارما، مدير السكك الحديد الهندية إن الحادث وقع بين قطارين وقطار شحن كان متوقّفاً في الموقع الذي شهد الاصطدام. وقال أميتاب شارما، مدير السكك الحديد الهندية إن الحادث وقع بين قطارين وقطار شحن كان متوقّفاً في الموقع الذي شهد الاصطدام.

وتعمل فرق الإغاثة على انتشال مصابين من الحطام، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وأظهرت لقطات مصورة رجال الإنقاذ وهم يتسلقون حطام أحد القطارات للبحث عن ناجين، بينما طلب ركاب المساعدة وكانوا يجهشون بالبكاء بجوار الحطام. (روسيا اليوم + الشرق)