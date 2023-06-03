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عربي-دولي

فيديو مؤسف من الهند.. عشرات القتلى ومئات الجرحى في حادث تصادم قطارات

Lebanon 24
03-06-2023 | 00:15
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أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطارات في البلاد إلى 288 قتيلا، وقرابة ألف جريح.


واصطدمت ثلاثة قطارات، أمس الجمعة، في ولاية أوديشا شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤولون وسط مخاوف من أن وجود عالقين تحت العربات. 
 
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وتشير المعلومات إلى أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار ركاب وقطار شحن بالقرب من مدينة بالاسور، حيث كان قطار الركاب متجها من كلكتا إلى تشيناي عندما خرجت عدة عربات منه عن السكة.
 
 
وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانجي: "لدينا أكثر من 288 ضحية، والرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".
 
 
الحادث تسبب في إصابة نحو ألف شخص بجروح
 
بدوره، قال المسؤول المحلي في ولاية أوديشا براديب جينا: "نقل نحو 900 جريح إلى المستشفيات"، مؤكداً أن أعمال الإغاثة مستمرة.
 
 
وأضاف: "الأولوية القصوى الآن هي إنقاذ (الركاب) وتقديم دعم صحي للجرحى".
 
 
السكك الحديدة في الهند تنقل 13 مليون شخصا يوميا

وقال أميتاب شارما، مدير السكك الحديد الهندية إن الحادث وقع بين قطارين وقطار شحن كان متوقّفاً في الموقع الذي شهد الاصطدام.
 
وتعمل فرق الإغاثة على انتشال مصابين من الحطام، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.
 
 
وأظهرت لقطات مصورة رجال الإنقاذ وهم يتسلقون حطام أحد القطارات للبحث عن ناجين، بينما طلب ركاب المساعدة وكانوا يجهشون بالبكاء بجوار الحطام. (روسيا اليوم + الشرق)
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