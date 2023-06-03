في السعودية... اعتقال 4 تجار مخدرات

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كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية عن حملة مداهمة أسفرت عن ضبط كميات من المخدرات في محافظة جدة، غربي المملكة.وبثت قناة "الإخبارية" الرسمية مقطعا مصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مداهمة عناصر الأمن لشقة تواجد فيها أربعة مقيمين وكان بحوزتهم 4.4 كيلوغرام من مادة الشبو المخدر.وأضافت المديرية العامة للمكافحة المخدرات أن عناصر الأمن قد تمكنوا من مفأجاة المطلوبين عقب اقتحام المنزل الذي كانوا يتواجدون فيه قبل اعتقالهم وتقييدهم.وأظهر مقطع الفيديو العثور على كميات من مادة الشبو المخدرة، مخبأة داخل صناديق كرتونية تحتوي على أجهزة كهربائية، حيث جرت مصادرتها.واعتادت السلطات المختصة في الآونة الأخيرة على بث مقاطع مصورة تكشف حملات اعتقال لتجار مخدرات في المملكة، ولاسيما بعد مقتل رجل أمن سعودي في الشهر الماضي خلال مداهمة أمنية لـ"وكر مخدرات" في جدة.وأوضح موقع "صحيفة صدى" الإلكترونية، وقتها، أن رئيس رقباء من الدوريات الأمنية، محمد بن عبداللطيف العجلان، قد قضى بعد إصابته بأعيرة نارية أثناء مداهمة أمنية لـ"وكر مروجي مخدرات" يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية.(الحرة)