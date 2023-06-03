مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة الأمم المتحدة في السودان ويدين استهداف المدنيين





ودعا مجلس الأمن في بيان نقلته بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة "لوقف الأعمال العدائية والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية تفضي إلى الديمقراطية في السودان".

Advertisement

وأكدت الدول أعضاء المجلس دعمها للبعثة الأممية في السودان، وحثت على استمرار انخراطها في عملية سياسية يقودها السودانيون. ندد مجلس الأمن الدولي، بنهب المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السودان.ودعا مجلس الأمن في بيان نقلته بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة "لوقف الأعمال العدائية والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية تفضي إلى الديمقراطية في السودان".وأكدت الدول أعضاء المجلس دعمها للبعثة الأممية في السودان، وحثت على استمرار انخراطها في عملية سياسية يقودها السودانيون.

كما عبر مجلس الأمن في بيانه عن "القلق" من تأثير الصراع في السودان على دول الجوار، ودعا المنظمات الدولية وأعضاء الأمم المتحدة للاستجابة بسرعة للاحتياجات الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن اتفاق جوبا للسلام "ملزم لجميع الموقعين عليه، ويجب تنفيذه بالكامل، خصوصا فيما يتعلق بوقف دائم لإطلاق النار في دارفور".





كما مدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لستة أشهر المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان، بعدما اتّهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المبعوث الأممي فولكر بيرتيس بالإسهام في تأجيج النزاع.

وفي قرار مقتضب، وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان" حتى الثالث من كانون الأول 2023. ويعكس اقتصار تمديد التفويض على هذه المدة القصيرة مدى دقة الأوضاع في البلاد.

وكان البرهان قد اتّهم، الأسبوع الماضي، بيرتيس بتأجيج النزاع الدموي الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.



ووجّه البرهان رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبه فيها بـ"ترشيح بديل" لبيرتيس، متّهما الأخير بارتكاب "تزوير وتضليل" أثناء قيادته عملية سياسية تحولت حربا مدمرة.



وفي ختام اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أكد غوتيريش "ثقته التامة" ببيرتيس.



وقال غوتيريش: "يتعين على مجلس الأمن أن يقرر ما إذا كان يؤيد استمرار المهمة فترة إضافية، أو ما إذا الوقت قد حان لإنهائها".



ويدعو القرار، الذي تم تبنيه الجمعة، الأمين العام إلى مواصلة تقديم تقارير بشأن المهمة في السودان كل ثلاثة أشهر. ويتوقع أن يصدر التقرير المقبل في 30 آب.

وميدانيا، استمرت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء اليوم الجمعة، وذلك في وسط الخرطوم وغربها، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة الصناعية في العاصمة السودانية.



يأتي هذا فيما هدأت حدة القصف المدفعي العنيف الذي شهده شرق وجنوب مدينة أم درمان منذ ليل أمس وحتى صباح الجمعة، والذي تسبب في اهتزاز المنازل في عدة مناطق بأم درمان مع قلة الطلعات الجوية للطيران بشقيه الحربي والاستطلاعي منذ الصباح.



وارتفعت وتيرة القصف المدفعي بشكل كبير خلال الأيام الماضية حيث قصف الجيش تمركزات قوات الدعم السريع عبر المدافع الثقيلة والراجمات. (العربية)