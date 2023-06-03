حيوانات اللاما تشلّ حركة القطارات في فيينا بعد هروبها من السيرك (صورة)

أعلنت شركة خطوط السكك الحديدية النمساوية ÖBB الثلاثاء الماضي، أن العديد من حيوانات اللاما فرت من سيرك في العاصمة فيينا، وأخذت تسير على طول خطوط السكك الحديدية، ما أعاق حركة القطارات.

وكتبت الشركة في حسابها على "تويتر": "لم تحدث أي مأساة مع اللاما! إنها مناسبة للضحك ولتعطيل قطارات المدينة: اللاما تسير على سكة القطار. والآن هي بأمان مرة أخرى داخل سيركها!".

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ممثل الشركة، قال لصحيفة Der Standard، إن حركة القطارات توقفت من الساعة 10.55 حتى 11.15 بالتوقيت المحلي (11.55-12.15 بتوقيت موسكو) بين محطة قطارات فيينا المركزية ومحطة "فيينا - ميدلينغ". ممثل الشركة، قال لصحيفة Der Standard، إن حركة القطارات توقفت من الساعة 10.55 حتى 11.15 بالتوقيت المحلي (11.55-12.15 بتوقيت موسكو) بين محطة قطارات فيينا المركزية ومحطة "فيينا - ميدلينغ".

ومن أجل السيطرة على اللّاما الفارة وإعادتها إلى السيرك، تدخلت في سبيل هذا الغرض قوات مشتركة من شركة السكك الحديدية وجهاز الشرطة وأيضا من السيرك، في حين لم يتعرض أي من حيوانات اللاما لأي أذى. (روسيا اليوم)