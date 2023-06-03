أميركا والسعودية على استعداد لاستئناف مباحثات السودان.. لكن بشروط

أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شبه الجزيرة العربية، دانيال بنعيم أن "الولايات المتحدة والسعودية على استعداد لاستئناف المباحثات السودانية المعلقة، بمجرد أن توضح الأطراف فعليا جديتها في الامتثال لوقف إطلاق النار".

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وقال نعيم في افادة صحفية إن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والسعودية ما زال قويا، وأن العلاقة الأمنية بين البلدين ركيزة للدفاع والأمن الإقليميين.

وأضاف بنعيم أن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع السعودية لإنجاز عدة قضايا، خاصة إنهاء الحرب في اليمن.

وفي الملف السوداني، ندد مجلس الأمن الدولي، بنهب المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السودان.



ودعا مجلس الأمن في بيان نقلته بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة "لوقف الأعمال العدائية والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية تفضي إلى الديمقراطية في السودان".



كما مدّد مجلس الأمن الدولي لستة أشهر، المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان، بعدما اتّهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، المبعوث الأممي فولكر بيرتيس بالإسهام في تأجيج النزاع.





وفي قرار مقتضب، وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان" حتى الثالث من كانون الأول 2023. ويعكس اقتصار تمديد التفويض على هذه المدة القصيرة مدى دقة الأوضاع في البلاد. (العربية)