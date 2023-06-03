زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب هذا البلد

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أفاد المركز الأوروبي - المتوسطي لرصد الزلازل، في بيان اليوم السبت، بأنه تم يوم أمس الجمعة، تسجيل هزات أرضية بقوة 5.5 درجة جنوب بيرو.وأشار البيان إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 11 كيلومترا شمال غرب مدينة هوارانكانت التي يبلغ عدد سكانها نحو 4.6 ألف نسمة، مشيرا الى أن بؤرة الزلزال كانت تقع على عمق 2 كلم.ولم ترد حتى الآن، أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهزات. (روسيا اليوم)