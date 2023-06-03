روسيا تدمر معقلا للقوات الأوكرانية باتجاه زابوريجيا

تتواصل العملية العسكرية في أوكرانيا، اليوم السبت، حيث يحاول الجيش الروسي بسط المزيد من السيطرة على أراض أوكرانية، فيما تحاول قوات كييف مقاومة الزحف الروسي بدعم عسكري من الغرب.

وفي آخر التطورات، أعلن رئيس المكتب الصحافي لمجموعة "شرق" بالجيش الروسي، أن مدفعية هذه المجموعة دمرت معقلا محصنا للقوات الأوكرانية على اتجاه زابوروجيا.

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وقال: "ضربت أطقم المدفعية ذاتية الدفع غياتسينت معقلا للقوميين الأوكرانيين في نوفواندريفكا. وتمكنت منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز تور، من تدمير درون جوي من طراز ليليكا".



وأشار إلى أن نيران مدفعية الجيش الروسي، دمرت على اتجاه زابوروجيا شاحنتين صغيرتين وقتلت العديد من العسكريين الأوكرانيين في منطقة نوفودانيلوفكا، وكذلك طاقم لمدافع الهاون في منطقة لوغوفسكي. وذكر أن الجيش الروسي استهدف بقذائف "غراد" الصاروخية، محطة لتوجيه الطائرات بدون طيار في منطقة ماليخ شيرباكوف.

وقبلها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة جماعية، الليلة الماضية، أصابت أنظمة دفاع جوي معادية كانت تحمي مرافق البنية التحتية العسكرية الحيوية في أوكرانيا.



وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "الليلة الماضية نفذت القوات الجوية الروسية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى استهدفت أنظمة دفاع جوي للعدو تحمي مواقع حيوية محورية للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا".





وأعلن رئيس المركز الصحافي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، أن طيران المجموعة الجنوبية استهدف مركز قيادة اللواء 81 للطائرات التابعة للجيش الأوكراني في منطقة سيفيرسك. وقال إن وحدات القوات الخاصة التابعة لمجموعة قوات الجنوب الروسية، دمرت معقلًا وأربع مجموعات من المشاة الأوكرانيين.



وكان أربعة مدنيين على الأقل قتلوا، وجرح 27 آخرون، الجمعة، في عمليات قصف استهدفت منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا التي تعرضت عاصمتها كييف لموجة ضربات صاروخية لليوم السادس.



ومنذ أيام، تستهدف منطقة بيلغورود بضربات مكثفة غير مسبوقة في الأراضي الروسية منذ بدء النزاع في أوكرانيا العام الماضي.



وتكثفت الضربات على بيلغورود في الأيام الأخيرة، بينما تؤكد كييف أنها تستعد لشن هجوم كبير على المناطق التي استولت عليها القوات الروسية في أوكرانيا.



وفي أوكرانيا، استُهدفت العاصمة كييف بموجة جديدة من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ فجر الجمعة، حسب ما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات.



وضاعفت روسيا هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على كييف منذ بداية أيار/مايو، ومعظمها ليلية في تكتيك تدينه أوكرانيا، معتبرة أنه يهدف إلى ترويع السكان المدنيين. (العربية + روسيا اليوم)