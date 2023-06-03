كوسوفو - صربيا: هل تستطيع تركيا التوسط بعد فشل الغرب؟

أسفر هجوم منظم شنه مسلحون صربيون مدعومون من الدولة على المباني العامة في شمال كوسوفو خلال عطلة نهاية الأسبوع عن اشتباكات بين الشرطة وجنود الناتو مع رجال يرتدون أقنعة ويحملون أنابيب معدنية.

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وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "ندد الناتو بالهجوم، الذي أسفر عن إصابة 30 جنديًا على الأقل، ووصفه بأنه "غير مقبول تمامًا". وتعود الأزمة الحالية إلى نيسان، عندما قاطع صرب كوسوفو الانتخابات المحلية. ونتيجة لانخفاض الإقبال، سيطر الألبانيون على المجالس المحلية التي كانت غالبيتها من الصرب. وعندما سعى ممثلو الألبان المنتخبون إلى دخول المباني العامة، تعرضوا للهجوم من قبل مسلحين مدعومين من بلغراد يرتدون شارة "Z"، رمز الحرب الروسية في أوكرانيا. في خطوة وصفتها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أليسيا كيرنز بـ "عدم الترابط الاستراتيجي"، شرعت الولايات المتحدة الآن في معاقبة حكومة كوسوفو في بريشتينا لعدم المرور عبر واشنطن أولاً قبل اتخاذ القرار".

وتابع الموقع، "قال أكاديمي مقيم في كوسوفو رفض الكشف عن هويته إنه "من الواضح أن الولايات المتحدة تنقلب ضد رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي جزئيًا، لأنه يحاول تأكيد نوع السيادة التي لم تكن في أذهانهم بشأن كوسوفو". وتجنبت الولايات المتحدة إلى حد كبير انتقاد صربيا في أعقاب أعمال العنف، في محاولة لمنع الحليف الروسي الوثيق من الانزلاق إلى أحضان موسكو. لكن كوسوفو ذات العقلية المستقلة بشكل متزايد، والمستعدة لمتابعة مصالحها الوطنية الخاصة، جعلت من الصعب على واشنطن قبولها بعد أن اختارت بريشتينا السماح لرؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً بتولي مناصبهم. وقال الأكاديمي للموقع: "تريد الولايات المتحدة الإطاحة بكورتي بشكل أساسي، تمامًا كما في عام 2020. لكن لا أحد هنا يدعم ذلك".

فقدان الشرعية

وبحسب الموقع، "أعلنت كوسوفو استقلالها في عام 2008، بعد الحرب التي اندلعت في 1998-1999 والتي قام في خلالها جيش تحرير كوسوفو، بمساعدة الناتو، بدفع القوات الصربية التي كانت قد شرعت في حملة منهجية للتطهير العرقي. بعد الحرب، كانت كوسوفو واحدة من أكثر المؤيدين المخلصين للغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص. لطالما اعتقدت النخبة السياسية في الدولة ذات الأغلبية المسلمة أن الغرب يمكن أن يقود كوسوفو في الرحلة الصعبة المتمثلة في إضفاء الطابع المؤسسي على دولتها. ومع ذلك، لم يعد المزاج العام في البلاد يقبل فكرة أن الغرب لاعب حميد. وقال ناشط سياسي مقرب من حزب كورتي LVV، "يبدو أن القوى الغربية مستعدة للتضحية بكوسوفو، وهي واحدة من أكثر الدول الموالية للغرب في العالم، لصالح الفوز على صربيا، وهي دولة مؤيدة لروسيا بالتأكيد". ويبدو أن الإجراءات الأميركية تثبت صحة هذا التصور بشكل متزايد".

وتابع الموقع، "على مر السنين، وافقت كوسوفو على كل هدف رئيسي من أهداف السياسة الخارجية الأميركية. فوافقت على إنشاء سفارة في القدس، وصنفت جماعة حزب الله على أنها "منظمة إرهابية". كما وفرضت كوسوفو عقوبات على روسيا عقب حربها في أوكرانيا، واستضافت لاجئين أفغان في انتظار فحص طلبات اللجوء في الولايات المتحدة. في غضون ذلك، تجنبت صربيا فرض إجراءات عقابية ضد موسكو. وقال الناشط: "إذا استمر المسار الحالي للسياسة الغربية، وإذا أصبحت الدبلوماسية التركية أكثر نشاطًا في البلقان، فإن السعي للتدخل من جانب أطراف عدة من شأنه أن يتكثف في كوسوفو".

هل تستطيع تركيا العودة؟

بحسب الموقع، "يمثل ملف البلقان قضية رئيسية للحزبين في تركيا. يركز المسؤولون الحكوميون الأتراك الذين تحدثوا إلى الموقع بشكل متزايد على ما يمكن أن تفعله أنقرة للمساعدة في حل التوترات في المنطقة. وقال عضو معارض بالبرلمان، من حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط، شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه حريص على قيام أنقرة بدور وسيط أكثر استباقية. في غضون ذلك، قال طلحة كوس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون في اسطنبول، للموقع: "لدينا علاقات اقتصادية وسياسية قوية مع صربيا. لدينا أيضًا علاقات شعبية ثقافية وتاريخية وسياسية قوية مع كوسوفو". وقال كوس إن تركيا في وضع خاص للتوسط بالنظر إلى أن لديها "علاقات دافئة وصادقة ومتوازنة" مع كلا الجانبين".

وأضاف الموقع، "قال كوس إن الاختراق الدبلوماسي في شحنات الحبوب الذي توسطت فيه تركيا العام الماضي بين روسيا وأوكرانيا يمثل نموذجًا مفيدًا يمكن أن تستخدمه أنقرة من حيث المبدأ. ودعا الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بالفعل نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى المساعدة في التوسط في التوترات. يعتقد سنان بايكنت، خبير السياسة الخارجية في البلقان، أن الولايات المتحدة "تركز بشكل متزايد على الحلول السريعة في البلقان" بينما تسعى إلى نقل تركيزها إلى الصين. يمثل ملف كوسوفو "عبئًا" تريد الولايات المتحدة إزالته من جدول أعمالها. من ناحية أخرى، قال بايكنت إن وجود تركيا "عميق الجذور وتاريخي"، وعلى عكس الولايات المتحدة، فهي غير مهتمة "ببناء وضع راهن مؤقت محكوم عليه بالفشل في نهاية المطاف".

وتابع الموقع، "قال بايكنت إنه في حين أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد "ساهموا في التصعيد الأخير"، فقد حققت تركيا توازنًا بين جميع أصحاب المصلحة الإقليميين، ويمكن أن تجمع القمة بين ألبانيا وكوسوفو وصربيا. وبالطبع، من المحتمل ألا ترحب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص بدور تركي أكبر في البلقان".