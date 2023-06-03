زيلينسكي: جاهزون لإطلاق الهجوم المضاد ضدّ روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حديثٍ عبر صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، إنّ جيش بلاده بات جاهزاً لإطلاق الهجوم المُضاد ضدّ روسيا، متوقعاً نجاح تلك العمليَّة العسكريّة التي قد يطول زمنها.

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وفي سياق حديثه، حثَّ زيلينسكي على محاولة كبح جماح روسيا، كما دعا "الناتو" إلى تقديم مسارٍ واضحٍ لعضوية أوكرانيا في الحلف.



وكان زيلينسكي اعترف، يوم الجمعة، بأن ضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي تطالب به كييف بإصرار هو "مستحيل" قبل نهاية الحرب مع روسيا.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإستوني ألار كاريس إن "الانضمام إلى الناتو هو أفضل ضمان لأمن أوكرانيا (..) ولكننا نفهم أننا لن نجر أي دولة في الناتو إلى الحرب".



وتابع: "لذلك، نتفهم أننا لن نصبح عضوا في الناتو ما دامت هذه الحرب مستمرة، ليس لأننا لا نريد ذلك بل لأن ذلك مستحيل".



وهذا اعتراف نادر من الرئيس الأوكراني الذي كثف ضغوطه منذ بدء الاجتياح الروسي لضم بلاده في أسرع وقت ممكن إلى الحلف.