Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: جاهزون لإطلاق الهجوم المضاد ضدّ روسيا

Lebanon 24
03-06-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1073705-638213833986445879.jpg
Doc-P-1073705-638213833986445879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حديثٍ عبر صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، إنّ جيش بلاده بات جاهزاً لإطلاق الهجوم المُضاد ضدّ روسيا، متوقعاً نجاح تلك العمليَّة العسكريّة التي قد يطول زمنها. 
Advertisement

وفي سياق حديثه، حثَّ زيلينسكي على محاولة كبح جماح روسيا، كما دعا "الناتو" إلى تقديم مسارٍ واضحٍ لعضوية أوكرانيا في الحلف. 

وكان زيلينسكي اعترف، يوم الجمعة، بأن ضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأمر الذي تطالب به كييف بإصرار هو "مستحيل" قبل نهاية الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإستوني ألار كاريس إن "الانضمام إلى الناتو هو أفضل ضمان لأمن أوكرانيا (..) ولكننا نفهم أننا لن نجر أي دولة في الناتو إلى الحرب".

وتابع: "لذلك، نتفهم أننا لن نصبح عضوا في الناتو ما دامت هذه الحرب مستمرة، ليس لأننا لا نريد ذلك بل لأن ذلك مستحيل".

وهذا اعتراف نادر من الرئيس الأوكراني الذي كثف ضغوطه منذ بدء الاجتياح الروسي لضم بلاده في أسرع وقت ممكن إلى الحلف.

والخميس، طالب زيلينسكي بضم بلاده ومولدوفا إلى حلف شمال الأطلسي قائلاً إن الشكوك حول انضمام بلاده تعرض أوروبا للخطر.
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:08 | 2023-06-03
08:00 | 2023-06-03
08:00 | 2023-06-03
07:30 | 2023-06-03
07:04 | 2023-06-03
06:55 | 2023-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website