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عربي-دولي

إشتباكٌ مسلح عند الحدود الفلسطينية - المصريّة.. وإصابات بصفوف الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
03-06-2023 | 03:09
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وقعَ حادث إطلاق نارٍ قرب معبر نيتسانا عند الحدود الفلسطينية - المصريّة، ما أسفر عن إصابة جُنديين في صفوف الجيش الإسرائيليّ.

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ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الحدث الأمنيّ بـ"غير العادي"، موضحة أن العمل جارٍ على كشف ملابسات ما حصل. 
 
في غضون ذلك، ذكرت تقارير إسرائيلية أخرى أنّ الأنباء الأولية تُشير إلى كمينٍ نُصيب لدورية عسكريّة إسرائيليّة عند الحدود المصرية حيث وقع إشتباكٌ مسلح. 

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصول تبادلٍ لإطلاق النار بين جنود إسرائيليين ومُسلحين قرب معبر نيتسانا، مؤكداً سقوط عدد من الإصابات في صفوف قوّاته.
 
وتزامناً مع التوتر القائم، قالت وسائل إعلامٍ إسرائيلية إنّ جيش الإحتلال فرض حظراً على نشر المعلومات بشأن الحادث الأمني الذي حصل، مشيرة إلى أنه تم إرسال قواتٍ أمنية إلى موقع الحادث عند الحدود مع مصر لإجراء عمليّات تمشيط، كما أوضحت أنّ الحادثة وقعت في منطقة مسوؤلية الفرقة 80. 
 
من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ "قوّات الإحتلال تصدت لمهربين يعملون في منطقة الحدود مع مصر"، مؤكدة أنّ "الملابسات قيد التحقيق".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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