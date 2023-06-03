هزّة أرضية شديدة في خليجٍ قرب دولة عربيّة.. كم بلغت قوّتها؟

أفاد المركز الأميركي لرصد الزلازل عن وقوع هزّة أرضية بقوّة 5.9 في خليج عدن المحاذي لليمن، اليوم السبت.

ولم ترد أيّ تقارير حتى الآن عما إذا كانت هناك أضرار أو إصابات جراء الهزة التي حصلت.