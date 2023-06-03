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عربي-دولي

هزّة أرضية شديدة في خليجٍ قرب دولة عربيّة.. كم بلغت قوّتها؟

Lebanon 24
03-06-2023 | 03:44
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أفاد المركز الأميركي لرصد الزلازل عن وقوع هزّة أرضية بقوّة 5.9 في خليج عدن المحاذي لليمن، اليوم السبت.
 
ولم ترد أيّ تقارير حتى الآن عما إذا كانت هناك أضرار أو إصابات جراء الهزة التي حصلت.
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هزة أرضية

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