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عربي-دولي

بلينكن يسخر من الجيش الروسي... ماذا قال؟

Lebanon 24
03-06-2023 | 04:30
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سخر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من قدرات الجيش الروسي، وقال في تغريدة: "لقد ادعى الكرملين في كثير من الأحيان أنه يمتلك ثاني أقوى جيش في العالم. وصدقه كثيرون. واليوم، يرى الكثيرون أن الجيش الروسي هو ثاني أقوى جيش في أوكرانيا".
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واعتبر بلينكن، الجمعة، أن الحرب في أوكرانيا "فشل استراتيجي" لروسيا، لافتاً إلى وحدة الغرب وخسائر موسكو.

وقال بلينكن في خطاب في فنلندا التي سارعت إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، إن "العدوان الذي يشنه بوتين على أوكرانيا فشل استراتيجي، إذ قلل بشكل كبير من القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لروسيا وتأثيرها لسنوات مقبلة".

وأضاف في كلمة ألقاها في مبنى بلدية هلسنكي وخلفه أعلام أميركية "عند النظر إلى أهداف الرئيس بوتين الاستراتيجية بعيدة المدى، لا شك أن روسيا اليوم أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل الغزو الواسع". وتابع "كشف بوتين عن ضعف حين أراد إظهار القوة. وأثار وحدة حين أراد التفريق".

ألقى بلينكن خطابه على أمل التعبير عن موقف أميركي حازم، متوقعًا تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام بعد أن تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا.

وقال بلينكن "نظرا إلى عدم وجود أي أوهام لدينا حيال تطلعات بوتين، نعتقد أن الشرط لأي دبلوماسية ذات معنى وأي سلام حقيقي هو أوكرانيا أقوى، قادرة على الردع والدفاع في مواجهة أي عدوان مستقبلي".

وأضاف "إن الاستثمار في قوة أوكرانيا لا يحصل على حساب الدبلوماسية، بل يمهّد الطريق لها".

واعتبر أن أي وقف لإطلاق النار يحافظ على مكاسب روسيا سيكون أشبه بسلام وهمي.(العربية) 
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