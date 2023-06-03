قتيلان بصفوف الجيش الإسرائيلي في "حدثٍ أمني" عند حدود مصر

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 4 إسرائيليين أصيبوا بالرصاص في منطقة مسؤولية الفرقة 80، بينما كانت القوات تحاول إحباط أنشطة تهريب في المنطقة.ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى سوروكا بمروحيات عسكرية، فيما حلق الطيران الإسرائيلي في أجواء المكان.ووقع الحادث الأمني وقع عند معبر "نيتسانا"، الذي تم إنشاؤه عام 1982 بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر واستخدم هذا المعبر في بدايته معبراً للمسافرين والمركبات أيضاً.ومع مرور الوقت، وبسبب الحركة الضئيلة في المعبر تقرر إيقاف عبور المسافرين ومنذ ذلك الحين تحول المعبر إلى نقل البضائع فقط.من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الحادث على الحدود المصرية قيد التحقيق، في وقتٍ وصفت فيه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الحدث الأمني بـ"غير العادي".