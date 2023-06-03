Advertisement

عربي-دولي

قتيلان بصفوف الجيش الإسرائيلي في "حدثٍ أمني" عند حدود مصر

Lebanon 24
03-06-2023 | 04:14
A-
A+
Doc-P-1073732-638213878697639055.jpg
Doc-P-1073732-638213878697639055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل جنديين وإصابة اثنين أخرين في "حادث أمني" وقع قرب الحدود الجنوبية لفلسطين المُحتلة مع مصر.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 4 إسرائيليين أصيبوا بالرصاص في منطقة مسؤولية الفرقة 80، بينما كانت القوات تحاول إحباط أنشطة تهريب في المنطقة.
Advertisement

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى سوروكا بمروحيات عسكرية، فيما حلق الطيران الإسرائيلي في أجواء المكان.

ووقع الحادث الأمني وقع عند معبر "نيتسانا"، الذي تم إنشاؤه عام 1982 بعد توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر واستخدم هذا المعبر في بدايته معبراً للمسافرين والمركبات أيضاً.

ومع مرور الوقت، وبسبب الحركة الضئيلة في المعبر تقرر إيقاف عبور المسافرين ومنذ ذلك الحين تحول المعبر إلى نقل البضائع فقط.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الحادث على الحدود المصرية قيد التحقيق، في وقتٍ وصفت فيه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الحدث الأمني بـ"غير العادي".
 
وتزامناً مع التوتر القائم، قالت وسائل إعلامٍ إسرائيلية إنّ جيش الإحتلال فرض حظراً على نشر المعلومات بشأن الحادث الأمني الذي حصل.



 











تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:08 | 2023-06-03
08:00 | 2023-06-03
08:00 | 2023-06-03
07:30 | 2023-06-03
07:04 | 2023-06-03
06:55 | 2023-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website