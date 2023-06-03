"كوب 28"... هذا ما تسعى اليه دولة الامارات

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قال مسؤول إماراتي بارز إن الدولة الخليجية تريد من قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها خلال وقت لاحق من هذا العام أن تقدم "نتائج تغير قواعد اللعبة" للجهود الدولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن القيام بذلك سيتطلب وجود صناعة الوقود الأحفوري على الطاولة.وانتقد نشطاء حماية البيئة وجود جماعات ضغط للنفط والغاز في الجولات السابقة من المحادثات، محذرين من أن مصالحهم تتعارض مع هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري - الناجمة إلى حد كبير عن حرق الوقود الأحفوري.ودعا عشرات المحامين الأميركيين والأوروبيين الشهر الماضي إلى استبدال الرئيس المعين للقمة، سلطان الجابر، بسبب صلاته بشركة بترول أبوظبي الوطنية المملوكة للدولة.وعقدت هذه القضية المفاوضات الحساسة بالفعل قبل المؤتمر الذي ينعقد خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر في دبي، والمعروف باسم "كوب28".وستظهر المحادثات الأولية التي ستبدأ الأسبوع المقبل في بون بألمانيا ما إذا كانت الرئاسة القادمة للإمارات قادرة على التغلب على الشكوك بين الأطراف المختلفة وجماعات المجتمع المدني حول قدرتها على رعاية ما يقرب من 200 دولة نحو اتفاق تاريخي.وقال المدير العام للمؤتمر، ماجد السويدي، الذي يلعب دورا رئيسيا في المفاوضات الدبلوماسية، "إنهم يريدون مؤتمر أطراف يحقق نتائج حقيقية وكبيرة وتغير قواعد اللعبة لأنهم يرون، مثلنا تماما، أننا لسنا على المسار الصحيح لتحقيق أهداف باريس".ووافقت الحكومات قبل ثماني سنوات في العاصمة الفرنسية على الحد من الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت) - من الناحية المثالية لا تزيد عن 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت).مع متوسط درجات الحرارة العالمية بالفعل حوالي 1.2 درجة مئوية (2.2 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة، يقول الخبراء إن نافذة تحقيق الهدف الأكثر طموحا تنغلق بسرعة، وحتى الهدف الأقل صرامة لن يتم الوصول إليه إذا لم يتم خفض الانبعاثات بشكل حاد قريبا.وقال السويدي لوكالة أسوشيتد برس في مقابلة، الجمعة، "نحتاج إلى أن يكون الجميع على الطاولة يناقشون معنا حول كيفية تقديم ذلك".وأضاف: "نحتاج إلى النفط والغاز، نحتاج إلى صناعة، نحتاج إلى طيران، نحتاج إلى الشحن، نحتاج إلى كل القطاعات التي يصعب تخفيفها"، مضيفا: "نحتاج إلى كل هؤلاء الذين يمكنهم تقديم ما في وسعهم، بغض النظر عن هويتهم".ورفض السويدي الفكرة القائلة بأن صناعة الوقود الأحفوري ستقوض المحادثات الهادفة بشأن الانبعاثات كما فعلوا في الماضي من خلال حملات التضليل وإخفاء حقيقة معرفتهم بشأن تغير المناخ.(الحرة)