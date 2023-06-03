لأوّل مرة منذ 5 سنوات.. لقاءات إيرانيّة - أميركية مباشرة في نيويورك

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ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين ومحللين قولهم إن مالي "التقى عدة مرات مع إيرواني، الذي كان مسؤولاً كبيراً في المجلس الأعلى للأمن القومي قبل إرساله إلى نيويورك في أيلول".وأضافت "فايننشال تايمز" أنه "يعتقد أن هذه المحادثات هي أول اتصال مباشر بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين منذ أن أثار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأزمة في عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة".ونقلت الصحيفة أيضاً عن شخص مقرب من الإدارة الأميركية قوله إن "المحادثات ركزت في المقام الأول على إمكانية تبادل الأسرى مع إيران، إذ تحتجز طهران ما لا يقل عن 3 مواطنين أميركيين إيرانيين".