لوقف الحرب بين روسيا واوكرانيا... اندونيسيا تقدم مقترحاً

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أفادت وكالة "تاس" الروسية اليوم السبت بأن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو اقترح خطة لتسوية الصراع بين روسيا وأوكرانيا سلميا، تشمل وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.وفي مبادرته التي عرضها اليوم السبت خلال مؤتمر "شانغري-لا" للأمن في سنغافورة، ذكر الوزير الإندونيسي أن البند الأول من الخطة الإندونيسية يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار من كلا الجانبين، بعد ذلك ينسحب كل جانب مسافة 15 كيلومترا عن مواقعه الحالية لإنشاء منطقة جديدة منزوعة السلاح، مع ضرورة نشر قوات حفظ سلام دولية هناك بسرعة.وتدعو الخطة كذلك، إلى تنظيم استفتاء في المناطق المتنازع عليها، بإشراف الأمم المتحدة، من أجل تأكيد موضوعي لإرادة غالبية السكان هناك، لكن الوزير لم يحدد ما هو المقصود بهذه المناطق. وشدد فقط على أن إندونيسيا مستعدة للمشاركة في كل هذه العمليات، بما في ذلك إرسال قواتها العسكرية كجزء من بعثة حفظ السلام الدولية.وأكد الوزير على أن الإجراءات التي ذكرها، قد "أثبتت فعاليتها في مجرى التاريخ"، مستشهدا بالوضع في شبه الجزيرة الكورية كمثال.وقال وزير دفاع إندونيسيا "نعم، لا يزال النزاع مجمدا في كوريا، وبحاجة إلى حل دائم. لكن رغم ذلك يعم بعض السلام هناك على مدار 50 عاما على الأقل، وهو أفضل بكثير من الدمار الشامل وقتل الأبرياء".وذكر الكرملين سابقا، أنه يمكن للوضع في أوكرانيا أن يتحرك في الاتجاه السلمي، بشرط أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وطبعا جميع مطالب موسكو معروفة جيدا للجميع، وفق وكالة "تاس".وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في وقت سابق، أن موسكو أشارت مرات عديدة إلى أنها مستعدة للمفاوضات.وسبق أن عرضت الصين مقترحا للتسوية وأرسلت موفدا إلى أوكرانيا لهذا الغرض، كما بادرت دول أخرى للوساطة بين طرفي النزاع بينها تركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.(الجزيرة)