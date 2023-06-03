عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب: تأهبوا هذا الأسبوع

عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بتحذير خطير ومرعب، حيث حذر من هزة أرضية شديدة، وصفها بـ"الهائلة" خلال الأسبوع الأول من حزيران.



وقال العالم المثير للجدل على حسابه في "تويتر": "تحذير من زلزال بقوة دفع هائلة للأسبوع الأول من شهر حزيران. كونوا في حالة تأهب إضافي". (العربية)