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عربي-دولي

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب: تأهبوا هذا الأسبوع

Lebanon 24
03-06-2023 | 05:03
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عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بتحذير خطير ومرعب، حيث حذر من هزة أرضية شديدة، وصفها بـ"الهائلة" خلال الأسبوع الأول من حزيران.

وقال العالم المثير للجدل على حسابه في "تويتر": "تحذير من زلزال بقوة دفع هائلة للأسبوع الأول من شهر حزيران. كونوا في حالة تأهب إضافي". (العربية)
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