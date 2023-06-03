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إقتصاد

وكالة "ستاندرد اند بورز" تبقي على درجة فرنسا بلا تغيير

Lebanon 24
03-06-2023 | 05:16
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أبقت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" على درجة فرنسا "ايه ايه" بلا تغيير مستندة إلى "حجج" باريس التي تشير إلى تخفيضات مقررة في العجز والإصلاح الأخير لنظام التقاعد الذي تريده حكومة إيمانويل ماكرون.
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وقالت الوكالة إن قرارها هذا "يرجع بشكل رئيسي إلى مراجعة لاستراتيجية تعزيز الميزانية الحكومية"، مشيرة إلى نقاط إيجابية إلى جانب إصلاح التقاعد، بينها الموعد المقرر لإنهاء المساعدات في مجال الطاقة مع تراجع أسعار المحروقات.

ودرجة "ايه ايه" من أعلى فئات سلم التصنيف وتدل على قدرة قوية على سداد الديون. وفي أوروبا يعد تصنيف ألمانيا وهولندا "ايه ايه ايه" الأعلى بين الدول. وقد خسرته فرنسا في 2012. (سكاي نيوز)

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