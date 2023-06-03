السعودية ضمنه.. إيران تعلن عن "تحالف بحري جديد" في المنطقة

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ورأى ايراني في تصريح أن دول المنطقة أدركت أن أمن المنطقة يمكن أن يتحقق من خلال التعاون فيما بينها، مشدداً على أنّ جميع دول منطقة شمال المحيط الهندي تقريبا توصلت إلى تفاهم مفاده أنه يجب أن تقف إلى جانب إيران وتؤسس لأمن مشترك، مذكراً بأن عُمان والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند من بين هذه البلدان.