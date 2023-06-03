بالفيديو إصطدام سفينتي شحن... هل من إصابات؟





وقالت وسائل إعلام محلية، إن السفينة "بوتنسيا" التي ترفع علم سنغافورة، وتحمل طاقما من 19 فردا أجنبيا وكانت في طريقها من تركيا إلى فرنسا، اصطدمت بالجزء الخلفي من السفينة "إيه إن تي" التي ترفع علم فانواتو بالقرب من جزيرة خيوس اليونانية.

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ولفتت إلى أن السفينة "إيه إن تي" كانت تحمل طاقما من 13 من فردا بينهم 10 أتراك، وغادرت من الإسكندرية بمصر، متوجهة إلى أوكرانيا، موضحة أن جسم السفينة "إيه إن تي" تعرض لأضرار جسيمة في القسم الأوسط نتيجة الاصطدام. أعلنت السلطات اليونانية، عن وقوع حادث اصطدام بين سفينتي شحن قبالة جزيرة خيوس على مقربة من الساحل التركي.وقالت وسائل إعلام محلية، إن السفينة "بوتنسيا" التي ترفع علم سنغافورة، وتحمل طاقما من 19 فردا أجنبيا وكانت في طريقها من تركيا إلى فرنسا، اصطدمت بالجزء الخلفي من السفينة "إيه إن تي" التي ترفع علم فانواتو بالقرب من جزيرة خيوس اليونانية.ولفتت إلى أن السفينة "إيه إن تي" كانت تحمل طاقما من 13 من فردا بينهم 10 أتراك، وغادرت من الإسكندرية بمصر، متوجهة إلى أوكرانيا، موضحة أن جسم السفينة "إيه إن تي" تعرض لأضرار جسيمة في القسم الأوسط نتيجة الاصطدام.

ونشرت السلطات اليونانية 7 سفن وطائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ في الموقع.



وفي السياق، أكد مسؤول من خفر السواحل، لم يكشف عن اسمه، عدم وقوع أي إصابات، لافتا إلى أنه ليس هناك احتمال لحدوث تلوث نتيجة الحادث.



وأوضح المسؤول أن "السفينتين لم تكونا محملتين بالبضائع، وأن سبب التصادم لم يتحدد بعد". (روسيا اليوم)