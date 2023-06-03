Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو إصطدام سفينتي شحن... هل من إصابات؟

Lebanon 24
03-06-2023 | 05:32
A-
A+
Doc-P-1073758-638213926862270540.png
Doc-P-1073758-638213926862270540.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات اليونانية، عن وقوع حادث اصطدام بين سفينتي شحن قبالة جزيرة خيوس على مقربة من الساحل التركي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن السفينة "بوتنسيا" التي ترفع علم سنغافورة، وتحمل طاقما من 19 فردا أجنبيا وكانت في طريقها من تركيا إلى فرنسا، اصطدمت بالجزء الخلفي من السفينة "إيه إن تي" التي ترفع علم فانواتو بالقرب من جزيرة خيوس اليونانية.
Advertisement

ولفتت إلى أن السفينة "إيه إن تي" كانت تحمل طاقما من 13 من فردا بينهم 10 أتراك، وغادرت من الإسكندرية بمصر، متوجهة إلى أوكرانيا، موضحة أن جسم السفينة "إيه إن تي" تعرض لأضرار جسيمة في القسم الأوسط نتيجة الاصطدام.
 
ونشرت السلطات اليونانية 7 سفن وطائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ في الموقع.

وفي السياق، أكد مسؤول من خفر السواحل، لم يكشف عن اسمه، عدم وقوع أي إصابات، لافتا إلى أنه ليس هناك احتمال لحدوث تلوث نتيجة الحادث.

وأوضح المسؤول أن "السفينتين لم تكونا محملتين بالبضائع، وأن سبب التصادم لم يتحدد بعد". (روسيا اليوم)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:08 | 2023-06-03
08:00 | 2023-06-03
08:00 | 2023-06-03
07:30 | 2023-06-03
07:04 | 2023-06-03
06:55 | 2023-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website