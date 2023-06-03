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عربي-دولي

بالأسماء.. هذه قائمة المشاركين بحفل تنصيب أردوغان

Lebanon 24
03-06-2023 | 06:14
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يشارك 78 مسؤولاً دولياً، اليوم السبت، في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي سيقام في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، خلال ساعات المساء.

ومن بين الضيوف المشاركين 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، كما يشارك 12 رئيس برلمان، إلى جانب ممثلي 8 منظمات دولية.
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وعن الجانب الروسي يشارك في حفل التنصيب، رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، وعن الجانب الصيني، يشارك نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني دينغ تشونغلي.

أما رؤساء الدول الإحدى والعشرين المشاركون بحفل التنصيب، فهم: الأذربيجاني إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادورو، والبلغاري رومين راديف، والغابوني علي بونغو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والجبل الأسود ياكوف كيلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزستان صدر جباروف، والكونغو دانيس ساسو، ورئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس ما تسمى بـ"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليا أرسين تتار، وشمال مقدونيا ستيفو بينداروفسكي، وأوزبكستان شوكت ميرضياييف، ورواندا بول كاغامي، والسنغال ماكي سال، والصومال حسن شيخ محمود، وتوغو فاوري إسوزيمنا، وتركمانستان سيردار بيردي محمدوف، والبنغالي محمد شهاب الدين تشوبو، والغيني مامادي دومبويا.

كما يشارك في المراسم، رؤساء وزراء 13 دولة، بينهم الباكستاني شهباز شريف، والمجري فيكتور أوربان، والأرمني نيكول باشينيان، والليبي عبد الحميد الدبيبة.
ويحضر المراسم أيضا، ممثلو 8 منظمات دولية، بينهم الأمناء العامون لمنظمات "الدول التركية" كوبانيتش بيك عمر علييف، وحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ، والتعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

كما ستشارك رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك زيليكا سفيجانوفيتش، وعضوا المجلس زيليكو كومشيتش ودينيس بيسيروفيتش، وزعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك.
وعن الجانب المصري، يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في المراسم، فيما انتدب الملك عبدالله الثاني وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي للمشاركة في مراسم إعادة تنصيب أردوغان.
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