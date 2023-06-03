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مقتل جندي مصري أطلق النار على القوات الإسرائيلية قرب الحدود مع مصر

Lebanon 24
03-06-2023 | 06:40
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بمقتل جندي مصري أطلق النار على القوات الإسرائيلية قرب الحدود مع مصر.

ويأتي ذلك، عقب الحديث عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين عن الحدود مع مصر، في حادثة أمنية خطيرة كما وصفها الإعلام الإسرائيلي.
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وقال الموقع إنه "قبل ساعات من وقوع الحادث على الحدود المصرية، وقعت عملية تهريب مخدرات بنفس المنطقة تقدر قيمتها بمبلغ مليون ونصف شيكل، وقد شهدت إطلاق نار لإحباط تهريب المخدرات".

من جهة أخرى، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن مصادر مصرية قولها إن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع في سيناء المصرية.

وبينما لم يصدر أي تعلق رسمي من الجانب المصري حتى اللحظة، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إنه "وقع صباح اليوم حدث أمني في منطقة لواء فاران الإقليمي أسفر عن وقوع إصابتين. التحقيقات مستمرة في ملابسات الحادث".
 
بدورها، تحدثت قناة "العربية" عن وجود تنسيقٍ بين مصر و"إسرائيل" منذ اللحظة الأولى للإشتباكات عند الحدود، موضحةً أن اتصالاتٍ مصرية - إسرائيلية حصلت لعقد إجتماع أمنيّ عاجل بشأن الحدث الأمني. 
 
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